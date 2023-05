Fall zieht politische Kreise Pfarrer lehrte in Opladen – Partei fordert Aufklärung der Missbrauchsvorwürfe

Die jüngeren Erkenntnisse zum Fall des verstorbenen Pfarrers Edmund Dillinger, der sich in Hunderten Fällen des Missbrauchs Minderjähriger schuldig gemacht haben soll und in den 70er Jahren auch in der Opladener Marienschule lehrte, zieht politische Kreise. Die FDP fordert eine weitere Aufklärung der Vorgänge. „Es muss abgeklärt werden, ob es auch in Opladen zu sexuellen Übergriffen an Kindern und Jugendlichen gekommen ist“, sagt der Opladener FDP-Politiker Friedrich Busch.