Anwohner haben Probleme : In Alkenrath ist der Parkraum knapp

Alkenrath Der Stadtteil hat sich verändert, es gibt mehr Fahrzeuge, aber immer weniger Platz für sie. Hilft Anwohnerparken?

In Alkenrath schlägt der Generationenwechsel zu. Daran verzweifeln inzwischen speziell viele Anwohner der Geschwister-Scholl-Straße, der Maria-Terwiel- und der Elisabeth-von Thadden-Straße. Das Problem: In diesem Bereich liegen etliche Mehrfamilienhäuser in der Nachbarschaft von Eigenheimen. Viele jüngere Familien leben inzwischen hier, verfügen über ein oder mehr Autos. Bedeutet: Der Parkdruck auf den Straßen ist enorm.

Wer abends zu spät kommt, muss weite Kreise ziehen, um einen Abstellplatz zu finden. Anwohner wandten sich deshalb an die Politik, forderten Lösungen. Die zuständigen Volksvertreter in der Bezirksvertretung III blieben aber hart: „Wir lehnen eine Erweiterung der Parkflächen im öffentlichen Straßenraum ab“, lautete die gemeinsame Auffassung.

Genau dieses ökologische Argument hielten die Bezirksvertreter in der vergangenen Sitzung auch den Anwohnern aus Alkenrath entgegen, die sich neue Parkplatzflächen wünschen. Bei der Planung für diesen Stadtteil wurde mit Blick auf die Parkplatzflächen nicht visionär gehandelt, klagte ein Anwohner. Allerdings war in der Gründungszeit der Siedlung die Zahl der Autobesitzer auch in Alkenrath eher überschaubar. Damals gehörte etwa an den von Bayer erstellten Einfamilienhäusern der Bau von Garagen nicht automatisch dazu. Nicht jede Familie besaß einen Pkw, heute hat eine Familie bis zu vier Fahrzeuge.