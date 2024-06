Drei Euro für Bunkerparkplatz – Stadt Leverkusen will an Gebührenschraube drehen Parken soll bis zu 250 Prozent teurer werden

Endlich ist Leverkusen Meisterkusen. Die Stadt hat dazu die Kampagne „Wir. Schreiben Geschichte“ aufgelegt. Im Stadt-Fanshop im Internet können sich Fans ein „Wir. Schreiben Geschichte“-Shirt kaufen. Leverkusen-Leidenschaft in Bio-Baumwolle für 23,90 Euro. Alles prima soweit in Meisterkusen. Oder doch nicht? Opladen Plus findet den Stadtvorschlag, die Parkgebühren zu erhöhen, nur in sofern meisterlich, als dass Leverkusen mit den Gebühren fürs Parken dann im Umfeld – abgesehen von der Domstadt – einen Spitzenplatz belegte.