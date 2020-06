Bezirk I stimmt für neue Gebührenordnung : Parken in Opladen ab 20 Cent

In Opladen (hier ein Parkscheinautomat an der Goethestraße) wird Parken ab 20 Cent möglich. Foto: Schuetz/Schütz, Ulrich (us)

Leverkusen Die städtischen Parkgebühren auf öffentlichen Straßen ändern sich – wieder einmal. Politik und Stadt Leverkusen haben die Gebührenordnung durcheinandergewirbelt, erweitert und mit neuen Preisen versehen. Die Autofahrer müssen jetzt mehr aufpassen, da in den Zentren Schlebusch, Wiesdorf und Opladen sehr unterschiedliche Tarife gelten. In Opladen kann ab 20 Cent geparkt werden.

Die Bezirksvertretung I stimmte jetzt den Änderungen einstimmig zu. Mit der letztlich bindenden Genehmigung durch den Stadtrat ist zu rechnen. Die neue Parkgebührenordnung (für öffentliche Straßen) wurde in einem monatelangen Diskussionsprozess zwischen den Kommunalpolitikern, den Werbegemeinschaften und den städtischen Experten erarbeitet. Vor allem die Einführung der heute geltenden Parkordnung in Schlebusch hatte für massive Proteste gesorgt. Die geplante Gebührenerhöhung, die Tages-, Wochen- und Monatstickets sollen Mehreinnahmen von 40.000 Euro bringen. Die Neuerungen (alle Preisangaben gelten für Tickets am Automaten für städtische Straßen und Plätze. Die Preise bei Nutzung von elektronischen Systemen sind zirka 20 Cent bis vier Euro höher). Dies ändert sich in den drei Zentren: