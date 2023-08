Von Opladen nach Wiesdorf Paritätischer Wohlfahrtsverband bezieht neue Räume

Im diesem Mai bezog der Paritätische Wohlfahrtsverband Leverkusen sein neues Hauptquartier im Gesundheitshaus am Friedrich-Ebert-Platz in Wiesdorf. In den neuen Räumen haben Mitarbeiter und Gruppen nun viel mehr Platz für ihre Belange und die ersehnte Privatsphäre bei sensiblen Gesprächen.