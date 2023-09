Im Erholungshaus Leverkusen PalliLev-Benefizveranstaltung „About Brahms“

Mit einer besonderen Kombination aus Konzert und Lesung lädt das PalliLev-Hospiz am Samstag, 16. September, um 19 Uhr ins Erholungshaus in Wiesdorf ein. Gemeinsam mit Kim Barbier am Klavier und Friedrich Kleinhapl am Cello werden die PalliLev-Schirmherren Johanna Gastdorf und Jan-Gregor Kremp den Komponisten Johannes Brahms auf der Bühne erlebbar machen.