Neues Angebot der Post Pakete in Opladen jetzt per Handy aufgeben

Der Post- und Bankservice in Opladen ist um Umbruch. Zuletzt hatte die Deutsche Post angekündigt, ihre Postbank-Filiale an der Bahnhofstraße 3 bis 5 schließen zu wollen. Sie öffnet letztmalig am Samstag, 1. Juli. Für Post- und Paketdienstleistungen steht Kunden an der Kölner Straße 10 eine Partner-Filiale der Deutschen Post mit den im Einzelhandel üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung. Diese eröffnet am 30. Juni, berichtete die Post weiter.