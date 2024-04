Ostermarkt in Opladen Viel Andrang beim Ostermarkt am Samstag

Die Blumen der Witzheldener Gärtnerei Daniel Kölges in Nähe der Aloysius-Kapelle fanden reißenden Absatz. „Wir verkaufen heute vor allem viel Lavendel, außerdem Frühjahrsblüher“, erläuterte die Verkäuferin. Nicht nur in den naheliegenden Cafés gab es kaum noch einen freien Platz. Sondern auch bei den Essensständen, die Suppen, Bratwurst oder Reibekuchen anboten und somit ganz praktisch dafür sorgten, dass viele heimische Küchen an diesem Tag kalt blieben.