Fußgängerzone Opladen wird zur blühenden Meile Ostermarkt bietet Frühlingsinspirationen

Los geht es Samstagmorgen mit dem Ostermarkt inklusive des regulären samstäglichen Frischemarkts – in der Fußgängerzone. Letzterer rückt an dem Tag in die Mitte der Fußgängerzone, sonntags und montags breitet in dem Bereich dann der große Holländer seine teils exotische Pflanzenvielfalt in aus. „Der Blumenmarkt sorgt für erste Frühlingsstimmung und macht Lust darauf, den Garten, Balkon oder auch das Heim mit fröhlichen Blumen zu verschönern“, wirbt die AGO. „Dazu gibt es ein vielfältiges Angebot an kleinen und großen Deko-Artikeln für Haus und Garten.“ Außerdem bieten Händler aus den Bereichen Schmuck, Mode, Accessoires, Keramik, Lederwaren, Mineralien, Textildruck, Rapskissen, Olivenholz, Geschenke und Feinkost ihre Waren auf der Kölner Straße feil.