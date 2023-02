Klasse Kultur in der Christuskirche Leverkusen Thierry Mechler entlockt der Orgel royale Töne

Das war tatsächlich die beste Möglichkeit, dem ewig tristen Wintergrau zu entkommen: einfach wegträumen in die wärmende Sonne Italiens, unter der es temperamentvoll und ausgelassen zugeht. Thierry Mechler ermöglichte seinem Publikum der Kulturstadtlev-Reihe Internationales Orgelforum in der evangelischen Christuskirche am Sonntag eine solche Flucht mit einem Stück von Johann Sebastian Bach, das den meisten in der ursprünglichen Cembalo-Variante recht gut vertraut ist.