Kontrollen in Leverkusen Trotz Verbot: Ordnungsdienst erwischt 21 illegale Griller

Es ist heiß, es ist trocken. Die Gefahr von Flächenbränden steigt. Der Deutsche Wetterdienst stuft an dem auch für Leverkusen maßgeblichen Kontrollpunkt Köln-Stammheim die Gefahr auf dem Graslandfeuerindex (bis auf einen Ausrutscher nach unten am Freitag) weiterhin auf der zweithöchsten Stufe, nämlich 4, ein. Die Stadt hat vor mehr als einer Woche deshalb ein Grillverbot an den vier öffentlichen Stellen in der Stadt, an denen Grillen erlaubt ist, verhängt.