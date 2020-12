Altstadtfunken Opladen : „Oplavornia Dreamin`“ mit Klima-Kritik

Opladen Die 118 Jahre alte Karnevalsgesellschaft verseht sich als Brauchtumsverein mit sozialem Engagement und mit politischen Aktivitäten.

Die Altstadtfunken Opladen suchen die perfekte Welle. Gerne an einem goldigen Strand mit Palmen. Optimal wäre eine Lage direkt vor der Türe des Funkenturms in der Opladener Bahnstadt, dem Vereinssitz der Karnevalisten.

Diese Meerszene prägt jedenfalls den neuen Orden der ältesten Karnevalsgesellschaft von Leverkusen. Surfen als neues Vereinsangebot, das wäre was für die Mitglieder der 118 Jahre alten Gesellschaft. Im blauenweißen Rock mit roter Pappnase auf dem Brett zu neuen Höhepunkten. Alaaf, ihr Jecken. In dieser Session, wahrscheinlich ohne öffentliche Veranstaltungen, erlauben sich die Funken eben noch Träume zu „Oplavornia Dreamin‘“, atmosphärisch besonders authentisch genossen zum Originallied „California Dreamin‘“ (1965 veröffentlicht von „The Mamas & The Papas“). Die Gruppe singt von braunen Blättern und grauem Himmel an einem Wintertag, träumt deshalb vom sonnigen Kalifornien.

Der Orden 2021 mit einem Funken auf dem drehbar befestigten Surfbrett entstand nach einem Entwurf von „Stropp“ und Schriftführer Markus Weis, angelehnt an das Opladener Sessionsmotto „Opladen dräumt“. Vorausgegangen war ein vereinsinterner Wettbewerb. Was auf den ersten Blick ziemlich närrisch erscheint, das soll allerdings auch nachdenklich stimmen. Der surfende Funke stehe „für das hoffentlich bald zurückgekehrte lockere und freiheitliche Lebensgefühl“, sagt Senatspräsident Norbert Roß im Gespräch mit unserer Redaktion.

Aber: „Neben Corona gibt es ja immer noch die Klimakrise.“ Deshalb solle der Orden zusätzlich eine Mahnung sein. Meer und Palmen seien zwar neben dem Funkenturm „optisch nett“, aber keineswegs wünschenswert. Dies müsse verhindert werden: „Der fortschreitende Klimawandel ist eine weitere besondere Herausforderung unserer Zeit“, schreibt der Funkenvorstand in seinem Weihnachtsgruß. Die Altstadtfunken verstünden sich schließlich als Brauchtumsverein mit sozialem Engagement und politischen Aktivitäten, erinnert Roß. Verteilt wurden die Orden am Wochenende an Förderer und Senatoren. Da die Corona-Schutzbedingungen Versammlungen untersagen, gab es die närrischen Auszeichnungen an der frischen Luft und quasi im Vorbeifahren. „Orden to go“, eine neue Spezialität der Altstadtfunken.