Märchenwald-Parkplatz : Marienschüler feiern Abiball im Auto

Die Stufensprecher Felix Beenen und Wiebke Grunthal im Original und übergroß auf der Leinwand auf dem Märchenwaldparkplatz in Odenthal. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen/Odenthal Der Märchenwald-Parkplatz in Odenthal gerät zum coronabedingten Ausweichgelände für eine ungewöhnliche Abschlussfeier. In Leverkusen war die Feier nicht möglich. „Ich hätte es traurig gefunden, wenn bei der Zeugnisübergabe nichts geschehen wäre“, sagte Stufensprecher Felix Beenen.

Seit mehr als 200 Jahren faszinieren die weltberühmten Märchen der Gebrüder Grimm. Seit fast 90 Jahren existiert ist der Märchenwald in Altenberg, in dem 18 Szenen aus Grimms Märchen nachgestellt sind und Fabelwesen ihre Geschichten erzählen. Weitere Infos: www.maerchenwald-altenberg.de.

Nachdem also das geplante Bankett im Bayer Kasino geplatzt war und auch der zweite Plan zu einem Empfang im Schulgarten nicht funktionierte, war erneut Umdenken angesagt, sollte der Schluss- und Höhepunkt der Schulzeit doch noch „halbwegs pompös“ gelingen. Johannes Brüls, Leverkusener Unternehmer und Geschäftsführer der Firma Latteyer Audioservice, Licht- und Medientechnik in Langenfeld, half bereitwillig. „Wir hätten zwar gerne in Leverkusen gefeiert, dort war es aber nicht möglich“, bedauert der Spezialist.