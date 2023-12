Opladener Geschichtsverein Mit Zeitreisen den Blick in die Zukunft schärfen

Zum Begleitprogramm gehört ein Vortrag am 3. Januar 2024 in der Villa Römer, bei dem die Biographien zweier bedeutender Persönlichkeiten dieser Zeit, nämlich Carl Duisberg als Bayer-Generaldirektor und Adolf Lucas als Landrat des Kreises Solingen, vorgestellt werden. Mit Spannung wird die Vorstellung eines langjährigen Briefwechsels zwischen Duisberg und Lucas erwartet, der neue Erkenntnisse aus der „Zwischenkriegszeit“ vermittelt, einer Zeit voller Krisen und Wendungen, aber auch bemerkenswerter Kontinuitäten. Dazu gehört ein Vortrag am 7. Februar 2024 über die Gesellschaft und Kultur zwischen den Kriegen in Leverkusen.