Opladener Geschichtsverein : Auf den Spuren von Friedrich Engels durchs Bergische

Leverkusen 16-Stunden-Tage, drückende Hitze, bittere Kälte – zu Zeiten der Industrialisierung, vor 150 Jahren, war das Realität. Die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen wollte der aus Wuppertal stammende Fabrikantensohn Friedrich Engels (1820-1895) ändern.

Der Opladener Geschichtsverein (OGV) begibt sich am Samstag, 24. August, auf die Spuren des kommunistischen Revolutionärs und wirft einen Blick zurück in die Geschichte des Rheinlandes während der Frühindustrialisierung. Der OGV versucht der Persönlichkeit dieses Mannes, der Weltgeschichte schrieb, näher zu kommen. Neben dem Besuch zweier Industriemuseen im Oberbergischen steht auch das Engels-Haus in Wuppertal, in dem Friedrich Engels aufwuchs, auf dem Programm. Heute ist es Museum für Frühindustrialisierung. Im Anschluss ist eine Visite im „Skulpturenpark Waldfrieden“ in Wuppertal vorgesehen.