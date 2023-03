Parkplatznot in Leverkusen-Opladen Politik stimmt Nacht-Parken zu

Der Parkdruck in Leverkusen ist vielerorts hoch. Um diesem Herr zu werden, schlägt Opladen Plus einen ungewöhnlichen, aber schon erprobten Lösungsansatz vor. So sollen laut Anträgen der Fraktion in der Bezirksvertretung II die Parkplätze für Behinderte am Verwaltungsgebäude Goetheplatz und die Lehrerparkplätze der Sekundarschule Neukronenberger Straße abends für Anwohner freigegeben werden. Nachts sollen deren Autos dort stehen können, müssen aber pünktlich am nächsten Morgen weg. Die beiden Vorschläge stoßen auf ein geteiltes Echo.