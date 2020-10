Nach Brand in Leverkusen : Opladen Plus ist unter die Gründer gegangen – Büro im Probierwerk

Opladen Plus hat ein neues Fraktionsbüro im Probierwerk bezogen. Sekretärin Ute Jost fühlt sich wohl am neuen Arbeitsplatz. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Markus Pott, Oliver Faber, Stephan Adams sind unter die Gründer gegangen. Neue Adresse: Probierwerk Opladen. Nach dem Brand im September hat die Wählergemeinschaft vorübergehend eine neue Bleibe gefunden.

Natürlich, die drei Politiker der Wählergruppierung Opalden Plus bleiben wie alle anderen Mitglieder ihren Themen und Zielen treu. Nur der Ort, wo die Korrespondenz erledigt und Gedanken getauscht werden, hat sich geändert. Zwangsläufig und temporär. Im September hatte es einen Brand im OP Plus-Büro an der Bahnhofstraße gegeben. „Auf einmal standen wir auf der Straße“, sagt Markus Pott. „Unser Büro ist komplett unbenutzbar. Es hat furchtbar verrußt und verraucht.“ Gerettet werden konnten die Daten vom PC, die übrige Büroausstattung sei nicht mehr verwendbar.

So sitzt Opladen Plus nun temporär an der Stauffenbergstraße im Start-up-Trakt des Probierwerks zwischen Gründern, die ihre fixe Idee zum Unternehmen ausbauen wollen. Markus Pott gefällt das Umfeld und die Atmosphäre in den Räumen des Probierwerks, vor allem im weitläufigen Foyer. Eine Lösung auf Dauer? Der Politiker winkt ab. „Wir wollen hier keinem Gründer den Platz wegnehmen, würden auch sofort wieder den Raum freimachen, wenn ein Start-up-Unternehmen ihn braucht.