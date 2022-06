Leverkusen-Opladen : Papierloser Tag an Montanuschule

Papierloser Tag an Montanuschule

Leverkusen 8000 Kopien pro Tag? Zu viel, befanden Lehrer und Schüler. Es ging auch ohne. Das bewiesen die Klassen an einem Aktionstag am Donnerstag.

Der Klimawandel begleitet die Menschen mitlerweile unübersehbar in ihrem Alltag – ein Beispiel: die Jahrhundertflut im vergangenen Jahr. Aus diesem Grund hat sich die Montanus-Realschule in Steinbüchel dazu entschieden, in Zukunft auf Papiersparen zu setzen. Viele Schüler fanden die 227 Kilogramm Papier, die jeder Deutsche im Jahr pro Schnitt verbraucht, zu viel. Deshalb wurde der Kopierer für einen Tag nicht benutzt – stattdessen wurde das Gerät mit rot-weiß gestreiftem Flatterband umwickelt. Daneben ein riesiger Stapel aus Papierpackungen und der Hinweis: „So viel Papier verbrauchen wir pro Tag.“