Naturdenkmal in Opladen : Fünf neue Winterlinden für die Kastanienallee

Seit 2020 hält die Winterlinde Einzug an der Kastanienallee. Foto: Veranstaltungsbüro Nolden

Opladen Die Miniermotte ist der Feind der Kastanie und macht sich seit Jahren an Opladens berühmt Allee zu schaffen. Um diese zu erhalten, unter der in Nicht-Corona-Zeiten einmal im Jahr tausende Menschen die Bierböre genießen, pflanzt das Veranstaltungsbüro Nolden mithilfe von weiteren Unterstützern erneut Winterlinden in die Baumlücken.