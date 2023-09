Denkmaltag in Leverkusen-Opladen Feier rund um die Villa Römer

Doch grundsätzlich, sagte Marewski, solle das Scheinwerferlicht einmal nicht nur auf die großen Stars unter den Denkmälern gerichtet werden, die stets publikumswirksam im Blick der Betrachtenden glänzten. Vielmehr heiße es: „Spot an für die Sternchen, die noch Unscheinbaren, deren Persönlichkeiten erst beim zweiten Blick auffallen“, so Marewski. Alle Leverkusener seien sozusagen als „Talentscouts“ eingeladen, an diesem Prozess von Entdecken, Sichtbarmachung, Würdigung und Auszeichnung teilzunehmen.