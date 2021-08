Leverkusener Klassiker in abgespekter Form : Opladen erlebt den 2 G-Bierbörsenzauber

Werner Nolden hat die Genehmigung für die 34. Opladener Bierbörse bei der Stadtverwaltung beantragt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Opladen Das gesellige Beisammensein bei Gerstensaft ist begrenzt: Zutritt zum Gelände unterhalb der Kastanienallee haben nur nachweislich Genesene und vollständig Geimpfte.

Zwerge können ganz schön erfolgreich sein, man denke an die Zwerge im Märchen, im Film und die joghurthaltigen im Kühlschrank. Im September geht ein neuer Zwerg an den Start. Seine Mission: Den Opladener Bierbörsenzauber aufrechtzuerhalten, bis eine größere bis große Sause wieder möglich ist.

Geburtshelfer für Werner Noldens neues Baby war kein Geringerer als NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Weil der die 3 G-Regeln (geimpft, genesen, getestet) nun auf den Weg gebracht hat und somit die Inzidenzhöhe samt der einfachen Nachverfolgung etwas stärker in den Hintergrund rückt, „ist der Weg für uns frei geworden“, sagt der Leverkusener Veranstalter und nimmt Laumanns Gs erstmal eines weg: Zu Noldens 2 G-Bierbörse haben nur vollständig Geimpfte und nachweislich Genesene Zutritt. „Am Eingang wird das kontrolliert“, heißt es gleich in der Ankündigung des viertägigen Festes auf der Internetseite des Veranstaltungsbüros. Werner Nolden ergänzt: „Ich möchte durch die Bierbörse ganz gewiss nicht noch die Inzidenz in die Höhe treiben.“ Deswegen gibt es vom 23. bis 26. September kein Bühnenprogramm. Schon gar nicht mit einem vierten, sonst stets vertretenen G – Guildo Horn.

Info Maskenpflicht auf dem Areal bis an den Platz Termin Donnerstag bis Sonntag, 23. bis 26. September. Öffnungszeiten Donnerstag bis Samstag: 15 bis 23 Uhr, Sonntag: 11 bis 21 Uhr. Eintritt frei Regeln Zutritt nur für Geimpfte und Genesene (mit Nachweis). Ab den Eingängen gilt auf der gesamten Fläche eine Maskenpflicht (mindestens eine OP-Maske) bis zum Platz am Tisch.

Aber Nolden bietet an, was der Name der Veranstaltung verspricht: Gerstensaft verschiedener Brauereien, Geschmacksintensitäten und -richtungen. 25 Stände sollen es auf der großen Wiese unterhalb der Kastanienallee werden, die Getränke und Speisen anbieten. Genossen werden dürfen sie ausschließlich am Sitzplatz oder an Stehtischen. Mit einem Glas Gerstensaft in der einen und einer Bratwurst in der anderen Hand herumspazieren, um hier einen Kumpel und dort einen alten Geschäftsfreund zu begrüßen – das geht wegen Corona nicht. Dafür verspricht Nolden: „Damit auch jeder einen Plätzchen findet, errichten wir ausreichend charmant gestaltete Biergärten.“

Die September-Bierbörse bedeutet aber auch: Das schöne Winterspektakel in Europas größtem Zirkuszelt, das Nolden als Corona-Bierbörse zum Start der Session angedacht hatte, entfällt. Aus Veranstalter-Sicht womöglich eine weise Entscheidung: „Es wäre finanziell schon ein großes Wagnis. Und ich weiß ja nicht, was im November in Sachen Corona gilt“, bemerkt Nolden. Sein Veranstaltungsbüro hat unter der Pandemie ebenso wie andere Eventagenturen gelitten: In diesem Jahr gab es erneut keine Kölner Lichter, kein Schützen- und Volksfest Schlebusch, die Hoffnung auf eine 34. Opladener Bierbörse hielt sich in Grenzen, die Einnahmen in der Veranstalterkasse ebenso.