Bis Mitte August immer von Mittwoch bis Sonntag : Der Sommergarten an der Wupper ist geöffnet

Der Sommergarten an der Wupper ist geöffnet

Genießen das erste Sommergarten-Bier in der Sonne: Johanna Flach (l.) und Miriam Geyer auf der Festwiese an der Kastanienallee. Foto: Uwe Miserius

Opladen Mehrere Hundert Menschen finden auf dem Gelände an der Kastanienallee Platz. Gleich zur Eröffnung erschienen viele von ihnen. Auch eine Party für Flut-Helfer ist geplant.

Es ist Sommer, doch könnte das Wetter besser sein. Unter zart sonnigem Himmel startete der Opladener Sommergarten auf der Festwiese an der Kastanienallee. Einen Schirm brauchten die Gäste nicht, denn vorsorglich hatte Veranstalter Werner Nolden Zelte aufgestellt, in denen mehrere Hundert Menschen Platz finden. Die ersten Besucher nahmen das Getränkeangebot und Saftiges vom Landhaugrill dankbar an. Und kamen dafür teils etwas früher. Bereits um 15.50 Uhr hatten sich die ersten vor dem Einlass eingefunden – zehn Minuten vor dem offiziellen Einlass. Nach einer Stunde genossen bereits 100 Gäste Sonne und Angebot.