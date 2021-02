Politik in Opladen : Politik trifft sich an der Balkantrasse

Politik trifft sich an der Balkantrasse

Politik in Opladen

Aufgang zur Balkantrasse an der Dechant-Krey-Straße ist bei den Verschränkungen zu eng, Leute fahren mit Rad und Co. über den Boden daneben. Foto: Uwe Miserius

Opladen Mitglieder der Bezirksvertretung II wollen zwei Opladen-Themen vor Ort inspizieren. Es geht unter anderem um den Aufgang zur Balkantrasse.

Die Mannschaft ist nach der Kommunalwahl zum Teil ausgewechselt, die Vorgehensweise bleibt. Kaum einer der anderen Bezirksvertretungen verabredet sich so oft zu Ortsterminen wie die Bezirksvertretung II. Manche Entscheidungen ließen sich nicht vom grünen Tisch aus fällen, dazu brauche es Kenntnis der Situation, lautet das Argument. Und so haben die Bezirkspolitiker auch jetzt zwei Themen auf der Agenda der jüngsten Sitzung gehabt, bei denen sie vor Ort die Lage genauer inspizieren wollen. Darum geht es:

Aufgang Balkantrasse Der Aufgang Dechant-Krey-Straße zum Zugang „Imbacher Weg“ auf die Balkantrasse soll verbessert werden, fordert Opladen Plus. „Dazu wird die Schieberampe für Kinderwagen und Räder etwas verbreitert, das Gefälle etwas verringert und die schadhaften Treppenstufen ausgebessert.“ Die Rampe neben der in die Jahre gekommenen Treppe sei steil und schadhaft. „Auf ihr können Kinderwagen nur mit Not hinaufgeschoben werden, außerdem ist der Bewegungsraum durch Absperrbügel stark eingeschränkt.“ Auch die Absperrung soll weg, damit die Passierbarkeit gesteigert wird. Vor Ort könnten die Politik beobachten: Der Weg neben der Rampe ist schmal, der Boden daneben ausgetreten und ausgefahren.