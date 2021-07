Anlaufstelle nahe Busbahnhof Opladen : ADFC eröffnet erste eigene Geschäftsstelle

Leverkusen-Opladen In die Räume eines ehemaligen Kiosks nahe Busbahnhof Opladen ist der Ortsverband nun eingezogen, hat dort ab sofort mehrfach in der Woche für Bürger mit Fahrrad-Anliegen geöffnet.

Bis Anfang 2020 teilte sich der ADFC die Räume in Manfort mit den Naturschützern von Nabu und Bund. Von dort ging es in die Infozentrale der Neuen Bahnstadt am ehemaligen Busbahnhof in Opladen; die wird jedoch aufgegeben. Also musste schnell eine Alternative her. Alleine hätte die Fahrradfreunde das Lokal mit 90 Quadratmetern nicht unterhalten können. „Das ist zu groß“, sagte Witte, „die Miete hätten wir uns nicht leisten können.“