Kirchenleitung sucht Opfer des pädophilen Pfarrers Erzbistum Köln will nichts von Missbrauch gewusst haben

Im Fall des verstorbenen Pfarrers Edmund Dillinger, dem massenhafter Missbrauch Minderjähriger zur Last gelegt wird, hat sich am Mittwoch das Erzbistum Köln zu Wort gemeldet. Es habe „keine Kenntnis von dem nun bekannt gewordenen Verdacht seiner pädophilen Neigungen“ gehabt. Zudem seien aus der Zeit, in der Dillinger in Köln und Opladen tätig war, keine Hinweise auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger bekannt. Doch sei das Erzbistum um Aufklärung bemüht und wolle „mögliche bisher unbekannte Betroffene erreichen“.