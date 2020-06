Reihe „Hofkultur“ : Open-Air-Konzerte in großen Wohnsiedlungen

Open-Air-Konzerte in großen Wohnsiedlungen

Luisa Skrabic gab im Wohnblock an der Karlstraße/Kölner Straße in Opladen ein Konzert unter dem Titel „Hofkultur“. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Die beiden großen Leverkusener Wohnungsgesellschaften GBO und WGL bieten ihren Bewohnern über den Sommer kostenlose Konzerte vor der eigenen Haustür. Zwei Auftritte der Künstlerin Luisa Skrabic in Rheindorf und Opladen kamen bereits gut an.

Viele Menschen standen auf ihren Balkonen, Kinder spielten auf der Wiese, als die Solinger Künstlerin Luisa Skrabic am Donnerstag mitten in der Rheindorfer WGL-Wohnanlage Baumberger Straße auftrat. Obwohl nur wenige die gecoverten und eigenen Titel der Sängerin kannten, stand ihnen doch die Freude über diese fast einstündige Musikaufführung deutlich ins Gesicht geschrieben. Die Bewohner eines GBO-Wohnblocks an Kölner Straße/Kölner Straße, vor dem die Künstlerin einen Tag mit ihrem E-Piano ein Open-Air-Konzert gab, schunkelten und klatschten dagegen kräftig mit. Eigens zu diesem Anlass hatten sie etliche Freunde zu sich eingeladen.