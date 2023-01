Praxisklinik mit Standort in Leverkusen-Opladen OP-Zentrum von Med 360° ist laut Studie eine der Top-Kliniken

Angefangen hat alles in den 1960er Jahren in Opladen in der Radiologie-Praxis von Wilhelm Leßmann. In Leverkusen sagen viele auch heute noch „Ich geh‘ zu Leßmann“, wenn sie einen Termin in einer Praxis von Med 360° haben. Denn der Name ist quasi mitgewachsen. Winfried Leßmann übernahm das Unternehmen von seinem Vater, baute aus. „Angesichts stetig steigender Patientenzahlen entstehen aus dieser Keimzelle bald zusätzliche Untersuchungs- und Behandlungsstätten in anderen Leverkusener Stadtteilen, 1996 erstmals eine Praxis außerhalb der Stadtgrenzen – in Köln-Rodenkirchen“, heißt es von Med 360°.