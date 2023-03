Opladen Plus fordert in Leverkusen mehr Komfort für Badegäste Stadt soll Umkleiden an Seen aufstellen

Im Freibad in Bergisch Gladbach-Paffrath gibt es sie, im Freibad Leichlingen auch – kleine Umkleidekabinen für alle, die sich nicht unter vermeintlichen Blicken anderer der nassen Badeklamotten entledigen und etwas Trockenes anziehen wollen. Eine praktische Sache, findet die Wählergruppierung Opladen Plus und beantragt so genannte Umkleideschnecken oder Ähnliches für die beiden Badeseen in Küppersteg und Hitdorf.