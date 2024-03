Jetzt anmelden Oldtimer-Tag beim Schlebuscher Volksfest

Die Vorbereitungen für das traditionelle Schützen- und Volksfest laufen auf Hochtouren. Wer die Veranstaltung kennt, schätzt die Präsentation automobiler Schätze an Fronleichnam – in diesem Jahr erstmals organisiert von den Oldtimer Freunden Leverkusen. „Die Oldtimer Freunde Leverkusen haben sich erst im Jahr 2023 gegründet“, berichtet Wolfgang Stelzmann. Mit seinem Mitstreiter Peter Hennen organisiert er inzwischen die Schau besonderer Fahrzeuge in der Fußgängerzone sowie auf dem Arkadenplatz in Schlebusch. Damit am 30. Mai ab 11 Uhr viel Chrom in der Sonne von Schlebusch blinkt, ruft er Oldtimer- und Youngtimerfreunde zur Anmeldung auf. Unter: oltimer-freunde-leverkusen@gmx.de sind Anmeldungen herzlich willkommen – und erforderlich.