Oktoberfest in Hitdorf : Karneval im Herbst

Hitdorf Beim Oktoberfest des Hitdorfer Geselligkeitsvereins ging’s nicht nur bayerisch zu, es wurde auch zu kölschen Liedern geschunkelt. Einige Neuerungen kamen gut an.

Die „Wies’n“ in München, das echte und 186. Münchner Oktoberfest, ist inzwischen seit fast einer Woche beendet. Doch im Rheinland fingen die Feiern an manchen Orten – wie Hitdorf – erst so richtig an. Dort verwandelte sich die Stadthalle am Samstag in ein weiß-blau geschmücktes Festzelt.