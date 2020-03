Polizei sucht Zeugen : Offenbar Toter durch Messerstecherei in Leverkusen

Leverkusen Im Leverkusener Stadtteil Alkenrath hat es am Samstagnachmittag einen Toten gegeben. Vermutlich ist der Mann Opfer einer Messerstecherei geworden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Die Tat passierte an der Wilhelm-Leuschner-Straße. An der Ecke Ulrich-von-Hassel-Straße zeugten Spuren auf dem Asphalt von den Verletzungen des Mannes. Kriminalbeamte vernehmen derzeit Zeugen in den umliegenden Mehrfamilienhäuser, von deren Balkon teilweise der Tatort beobachtet werden kann. Er wurde von der Polizei mit Flatterband weiträumig abgesperrt. Die Wilhelm-Leuschner-Straße trennt die Wohnsiedlung vom großen Alkenrather Park. Die Straße ist eine beliebte Strecke für Fahrradfahrer, die den Dhünnradweg ab Schlebuschrath in Richtung Wiesdorf nutzen. Die Route wird entsprechend häufig genutzt.