21 Schulen und Kitas : Stadt nutzt die Sommerferien für Schulsanierungen

Leverkusen In 21 Leverkusener Schulen und Kindertagesstätten wird zurzeit gearbeitet. Im Heisenberg-Gymnasium investiert die Stadt in den Brandschutz.

Die Sommerferien seien ideal für Baumaßnahmen, sagte Dezernentin Andrea Deppe. Aktuell wird das gesamte erste Obergeschoss umgestaltet. Die vorhandenen Innenwände aus Gipskarton müssen auf einer Fläche von 6600 Quadratmetern auf die Feuerwiderstandsklasse F 30 für 30 Minuten feuerhemmende Wirkung ertüchtigt werden. Nachdem man asbesthaltigen Spachtel und künstliche Mineralfasern in Rigipsplatten entdeckte, ist außerdem eine Entkernung erforderlich. Anschließend wird die gesamte Deckenkonstruktion ersetzt, in den Flurbereichen ebenfalls in F 30 Qualität.

Die Karnevalsgesellschaft Neustadtfunken, die den Saal seit einigen Jahren für ihre Kindersitzung nutzt, ist informiert und sucht nach Ausweichmöglichkeiten. Die Sanierung des Heisenberg-Gymnasiums – die Gesamtkosten liegen bei fast sechs Millionen Euro – wird zu 100 Prozent im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule“ gefördert.

In 21 Leverkusener Schulen und Kindertagesstätten wird in diesen Wochen gearbeitet. Neun der Maßnahmen sind mit Ende der Sommerferien abgeschlossen. Andere, wie zum Beispiel Bauarbeiten am Freiherr vom Stein Gymnasium, werden in den Herbstferien wieder aufgenommen.