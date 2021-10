Auszeichnung des Bundesumweltministeriums : Leverkusen nutzt Recycling-Papier am besten

Leverkusen nutzt Recycling-Papier am besten

Leverkusen Das Bundesumweltministerium hat Leverkusen im Rahmen des Wettbewerbs „Papieratlas“ als „recyclingpapierfreundlichste Stadt“ ausgezeichnet.

Der bundesweite Wettbewerb soll Verwaltung und Schulen der teilnehmenden Städte, Kreise und Hochschulen dazu motivieren, mehr auf umweltfreundlicheres Recyclingpapier zu setzen. In diesem Jahr nahmen 220 Akteure am Wettbewerb teil, mehr als je zuvor.

Die 103 teilnehmenden Mittel- und Großstädte schnitten besonders gut ab: 92 Prozent des Papiers, das ihre Behörden im Laufe des Jahres 2020 nutzten, war recycelt. Bei den teilnehmenden 67 Kreisen (84 Prozent) und 50 Hochschulen (78 Prozent) waren die Quoten etwas niedriger. „Gemeinsam bewirken die Teilnehmer mit der Verwendung von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel eine Einsparung von über 500 Mio. Liter Wasser und 100 Mio. Kilowattstunden Energie“, hieß es in der Mitteilung der Initiative.

Für die Bewertung wurden zunächst die Angaben zum Papierverbrauch und Recyclingpapieranteil in der Verwaltung berücksichtigt. Je höher der Anteil von Papier mit dem Blauen Engel dort ist, desto höher wird die Stadt in der Auswertung platziert. Sonderpunkte gibt es für Städte, die ihren Papierverbrauch möglichst umfassend dokumentieren. Sie werden zudem für den Einsatz von Papier mit dem Blauen Engel in den Schulen und der Hausdruckerei vergeben. Zum anderen erhalten die Städte Sonderpunkte für konkrete Maßnahmen, die die Verwendung von Recyclingpapier fördern.