Nach 54 Jahren als Jugendwart beim SVS in Leverkusen Nuri Kurt verabschiedet sich aus seinem Wohnzimmer

Die lagen ihm von Anfang an am Herzen. Und mit ihnen begann vor 54 Jahren auch die Geschichte des Nuri Kurt bei SV Schlebusch. Er war 1960 aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Zehn Jahre später begann sein Sohn Ercihan mit dem Fußballspielen am Bühl. Und sein Vater mit dem Engagement für den Verein. Kurt packte an, organisierte etwa ganz kurzfristig diverse Benefizturniere, um mit den Erlösen Erdbebenopfern in der Türkei, Flutopfern in Asien, der Familie eines auf einem Sportplatz von einem Blitzschlag getroffenen Trainers von Deutz 05 oder einem Klub aus Dresden, dem das Vereinsheim abgebrannt war, zu helfen. „Mein Sohn wollte unbedingt hier Fußball spielen, der damalige Trainer hat aber nichts von Fußball verstanden, und drei Wochen später habe ich dann die Kinder trainiert“, erinnerte sich Kurt vor einigen Jahren an die Anfänge 1970. Zwölf Jahre später wurde der Familienvater zum Jugendleiter des Vereins, der eine der größten Jugendabteilungen im Fußballverband Mittelrhein hat, gewählt – und blieb’s. Seinem Motto ist Kurt immer treu geblieben: „Die Kinder sollen Spaß am Fußball haben. Um nichts anderes geht es.“ Und dafür hat Nuri Kurt im Verein diverse Jobs übernommen. „Er ist unser Mädchen für alles. Wir wüssten gar nicht, wie wir ohne ihn klarkommen sollten“, sagt sein Sohn, der SVS-Geschäftsführer Ercihan Kurt.