Gutachten nach Probenentnahme in Leverkusen Stadt: Nur geringe Ölverunreinigung im Bürgerbusch

Rodungsarbeiten im Bürgerbusch haben Umweltschäden verursacht, das ist Fakt (wir berichteten). Die Stadt hatte unter anderem „massive Schäden am und um den Bürgerbuschbach im Naturschutzgebiet Erlenbruchwald festgestellt. „Augenscheinlich durch den – an dieser Stelle verbotswidrigen – Einsatz eines Holzvollernters, eines sogenannten Harvesters, sind bei mehreren Querungen des Bürgerbuschbachs im Erlenbruchwald beziehungsweise Auwald schwere Schäden am Bach, dem Waldboden und der Vegetation verursacht worden“, hatte die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Kontaktaufnahmen mit dem Privateigentümer brachten bisher keinen Erfolg. Die Stadt hat mittlerweile härtere Maßnahmen eingeleitet, Stichwort: Ordnungsverfügung.