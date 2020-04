Corona-Krise : Normalbetrieb im Krankenhaus

Das Remigius-Krankenhaus in Opladen Foto: Bernd Bussang

Opladen Gerhard Schuler, Ärztlicher Direktor des St. Remigius Krankenhauses in Opladen warnt davor, Behandlungen abseits des Coronavirus zu lange zu verschieben und sagt: „Wir können beides schaffen.“ Vermehrt seien Patienten erst in die Klinik gekommen, wenn sie die Schmerzen nicht mehr aushalten können. Die Folgen können verheerend sein.

Vermehrt seien Patienten erst in die Klinik gekommen, wenn sie die Schmerzen nicht mehr aushalten können. „Die Folgen können verheerend sein, wenn beispielsweise Entzündungen nicht rechtzeitig eingedämmt würden und sich immer weiter im Körper ausbreiten.“ Notwendige Operationen würden deutlich erschwert, der Patient bleibe länger in Narkose, die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen sei erhöht und auch eine intensivmedizinische Betreuung sei möglicherweise angezeigt. Nachvollziehbar ist für den Mediziner die Sorge der Patienten. „Wir sehen täglich die erschreckenden Bilder aus amerikanischen Kliniken“, sagt Dr. Gerhard Schuler. Diese Bilder machten Angst, hätten aber nichts mit der aktuellen Lage in Leverkusen zu tun. „Wir müssen und können beides schaffen.“