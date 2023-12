Am 9. und 10. Dezember in Leverkusen Nordischer Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten

Schwedenhäuschen, Elchbratwurst, Glögg, Flammlachs, Köttbullar – der Neulandpark wird in der kommenden Woche zur schwedischen Klein-Enklave, wenn der Nordische Weihnachtsmarkt zum 19. Mal Besucher zu skandinavischem Speis und Trank sowie handwerklicher Arbeit an Schmiedefeuer und Basteltisch lockt. Erstmals seit vielen Jahren wird es einen Shuttlebus geben, der an den Veranstaltungstagen 16. und 17. Dezember stündlich zwischen den Märkten im Neulandpark und in Opladen verkehrt.