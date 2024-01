Hochwasser in Leverkusen Winter-Romantik an Rhein und Wupper

Am Hitdorfer Rheinufer ist die Lage am Mittwoch noch entspannt. Winterromantik am Rhein. Beide Uferwege sind weitgehend frei und nur sehr vereinzelt mit Treibgut belegt. Die Wege werden von Spazier- und Gassigängern genutzt. Der ein oder andere zückt sein Handy, um das Hochwasser per Kamera ins Bild zu setzen. Ruhig liegen die Boote am Yachthafen auf dem Wasser.