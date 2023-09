Aktionswoche auf Geh- und Radwegen Stadt nimmt Falschparker ins Visier

Das unberechtigte Parken auf Gehwegen hat nach dem bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog in der Regel ein Verwarngeld in Höhe von 55 Euro zur Folge, ebenso bei unberechtigten Parken auf Radwegen, erklärt die Stadtverwaltung. Liegt beim Geh- oder Radwegparken eine Behinderung bzw. Gefährdung vor oder wird länger als eine Stunde auf dem Gehweg oder Radweg geparkt, erhöht sich das Bußgeld und es wird zusätzlich ein Punkt in Flensburg fällig.