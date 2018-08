Leverkusen/Nimes: Polizei entdeckt Leiche in der Ardèche

Polizei findet Leiche in der Ardèche

Leverkusen/Nimes Vier Tage nach der Überschwemmung eines Ferienlagers in Südfrankreich hat die Polizei eine Leiche im Fluss gefunden. Möglicherweise ist es der 66 Jahre alte Betreuer, der seit Donnerstag vermisst wird.

Tagelang wurde nach dem vermissten Jugendbetreuer gesucht - nun wurde möglicherweise seine Leiche in der Ardèche gefunden: Das berichtet der „Kölner Stadt-Anzeiger“ und bezieht sich auf die Aussage eines Majors der zuständigen Gendarmerie in Südfrankreich. Die Identität und das Geschlecht seien noch nicht geklärt, sagte eine Sprecherin der Gendarmerie am Montagabend der „Deutschen Presse-Agentur“.