Großes Fest zum Weltkindertag in Leverkusen Neulandpark wird zur Riesenspielwiese

Eine Stehle erinnert im Neulandpark auf dem Platz für Kinderrechte jeden Tag an eben diese: die Rechte der Kinder. Die sollten Erwachsene besonders achten. Damit diese Erinnerung auch mit Leben gefüllt wird, wird der Park passend zum Weltkindertag am 22. September mit dem Kinderfest des Kinderschutzbunds zum großen Spielplatz unter freiem Himmel. Noch suchen die Organisatoren Vereine und Unternehmen, die sich an jenem Tag engagieren wollen.