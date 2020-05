Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt : Neues Verfahren zur Agfa-Photo-Pleite

Leverkusen Hoffnung für rund 9000 Gläubiger: Das Urteil des Internationalen Schiedsgerichtshofes ist aufgehoben. Der Bundesgerichtshof soll entscheiden. Insolvenzverwalter Andreas Ringstmeier bestätigte den neuen Sachstand auf Anfrage unserer Redaktion. „Das ist ein wirklicher Hammer“, kommentierte Rechtsanwalt Hartmut Hilden, der frühere Chef der Presseabteilung bei Agfa.

Das frühere Bayer-Unternehmen Agfa hatte in Leverkusen und der Welt einen sehr guten Ruf. Dann der Schock: Agfa-Photo (ehemalige Fotosparte des belgischen Konzerns Agfa-Gevaert) musste 2005 Insolvenz anmelden. Betroffen: 1800 Mitarbeiter allein in Deutschland, knapp die Hälfte davon war in Leverkusen beschäftigt. Bislang musste Agfa-Gevaert keinen Schadensersatz zahlen. Jetzt gibt es neue Hoffnung für rund 9000 Gläubiger: Das Oberverwaltungsgericht (OLG) Frankfurt hat ein Urteil des Internationalen Schiedsgerichtshofes (Paris) in Sachen Agfa-Photo Mitte Januar wegen eines Formfehlers aufgehoben, meldet Agfa-Gevaert in seinem Konzernbericht zu 2019. Insolvenzverwalter Dr. Andreas Ringstmeier bestätigte den neuen Sachstand auf Anfrage unserer Redaktion. „Das ist ein wirklicher Hammer“, kommentierte Rechtsanwalt Dr. Hartmut Hilden (73), der frühere Chef der Presseabteilung bei Agfa.