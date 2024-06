Kunst in Leverkusen Schlosstreppe in frischer Farbe

Vorne hui und hinten pfui? Von wegen. Im Schloss Morsbroich ist das frisch umgestaltete hintere Treppenhaus am Sonntag feierlich eröffnet worden. Der bekannte Künstler Harald F. Müller hat dem Raum mit der historischen Treppe gestaltet – mit markantem roten Treppengeländer und besondere Farbgebung für die Wände. Das Museum Morsbroich lud zur Eröffnung samt Vortrag und Künstlergespräch. Denn gleichzeitig endete am Sonntag die Schau, in der Müller im Schloss seine Farbkonzepte für Architektur zeigte. In drei Räumen war seine architekturbezogene Arbeit zu sehen. Seine Interventionen im Schloss – nach dem Foyer und weiteren Räumen nun auch im hinteren Treppenhaus – bleiben. Foto: Uwe Miserius