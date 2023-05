Investor nennt erste Ideen für Stauffenbergstraße Neues Stadtquartier für Opladen geplant

Dass in Opladen ein neues Stadtquartier nahe dem Berufskolleg entstehen soll, hat die Stadt der Politik über die Unterlagen für die Gremiensitzungen bereits mitgeteilt. Was auf dem Areal von rund 2,7 Hektar – einbezogen ist darin etwa das Gelände der früheren Bananenreiferei Pott – genau entstehen soll, stellte Projektentwickler Auvidis am Montag im Bauausschuss vor.