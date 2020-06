Katholisches Bildungsforum Leverkusen : Vielfältige Kurse und Vorträge trotz Corona

Leverkusen Eine Ausstellung von Chagall, Tipps für den Familienalltag oder Smartphone-Kurse für Senioren – dem Katholischen Bildungsforum ist ein buntes Programm gelungen. Das aber freilich mit Einschränkungen.

Das Katholische Bildungsforum hat am Dienstag ein vielseitiges Programm für das zweite Halbjahr vorgestellt. Lange konnten die Kurse wegen des Corona-Lockdowns gar nicht oder nur online stattfinden. Seit dem 18. Mai ist das Bildungsforum in Manfort zwar wieder geöffnet, wegen der Raumkonzepte mussten die Gruppen aber häufig geteilt werden. Bei den nun im Juli anlaufenden Kursen wird stattdessen die Teilnehmerzahl begrenzt werden. „Wir haben zum Glück einige große Räume, so dass eine Vielzahl von Kursen möglich ist“, sagt Leiterin Sabine Höring und ergänzt: „Bei dezentralen Angeboten, die in den Pfarrsälen stattfinden, werden gerade verschiedene Ausführungen getestet.“