Betreiber sucht bereits Personal : Hospiz nimmt im Herbst erste Patienten auf

Aus der Vogelperspektive: Das erste stationäre Hospiz in Leverkusen entsteht derzeit an der Ecke Steinbücheler und Bruchhauser Straße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Steinbüchel Neben dem Fortgang der Gebäude-Bauarbeiten in Steinbüchel ist nun die Personalsuche angelaufen.

In dem Haus, das der künftige Leiter als wichtigen Lückenschluss in der Hospizarbeit und Palliativversorgung in Leverkusen bezeichnete, werden insgesamt zwölf Plätze angeboten. Die Bewohner sollen durch 25 Fachkräfte gepflegt werden. Aktuell läuft die Suche nach Personal, bewerben können sich neben Mitarbeitern für Küche und Verwaltung vor allem examinierte Alten- und Krankenpflegefachkräfte für Voll- und Teilzeitstellen.