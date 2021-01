Corona-Bekämpfung in Leverkusen : Neues Testzentrum am Lindner-Hotel wird eingerichtet

Neues Testzentrum am Lindner-Hotel wird eingerichtet

Corona-Bekämpfung in Leverkusen

Am Mittwochmorgen wurden die ersten Container platziert. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Auf dem Hotelareal neben der BayArena werden seit Mittwochmorgen Container aufgebaut. Bis Freitag soll alles fertig sein im Corona-Schnelltest-Zentrum der Firma Corona Status. Für Samstag, 16. Januar, ist die Eröffnung geplant. „Wir bieten sowohl ein Drive-in als auch ein Walk-In an“, sagt Geschäftsführer Daniel Hennig.

Hennigs Unternehmen betreibt bereits in Köln ein Schnelltest-Zentrum, dort als Walk-In. Am Lindner-Hotel werden ab Samstag ein PCR-Test in Zusammenarbeit mit einem Labordienstleister und ein „POC Antigen-Schnelltest“ angeboten. Wer sich testen lassen möchte, zahlt je nach Test 39,95 (POC) oder 74,95 Euro (PCR).