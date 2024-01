In Leverkusen Neues Bündnis gegen Antisemitismus lädt ein

Ausgehend von aktuellen Erscheinungsformen des Antisemitismus spricht Günther B. Ginzel über den Zionismus, über Hintergründe des aktuellen Konflikts im Nahen Osten und Perspektiven, die sich heute ergeben, einschließlich geopolitischer Hintergründe. Überschrieben hat das neue Bündnis diese erste Veranstaltung mit: „Israel verstehen“. Was schon dazu geführt habe, dass etliche aufgehängte Plakate abgerissen worden seien, erzählt der ehemalige Volksbank-Vorstand Hans-Jörg Schaefer, „mehrfach“. „Wir stehen vor der größten Katastrophe nach dem Holocaust“, sagt Uri Shacham per Videocall aus Nof HaGalil, der israelischen Partnerstadt Leverkusens. Der 83-Jährige, der „Terror mein ganzes Leben lang“ kennt, hat die Städtepartnerschaft seinerzeit mit OB Horst Henning besiegelt und steht in engem Kontakt zu Jürgen Ohrem, der Klezmer-Musik in der Musikschule verankert hat, oft mit Ensembles in Israel war und Gegenbesuche organisierte. Daraus erwuchs auch die inzwischen selbstständige, professionelle Gruppe „crazy frailach“, die am Samstag bei der Veranstaltung in der Friedenskirche spielen wird.