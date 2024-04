Leverkusener Schriftsteller Martin Häusler Neues Buch bietet „schwere Kost“ zur Klimakrise

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht vom Klima die Rede ist. Aber es gehe nicht nur um das Klima, sondern auch um Luft, Wasser, Boden, Biodiversität, Ozonschicht und Versauerung der Ozeane, verdeutlicht Martin Häusler in seinem aufrüttelnden Buch mit dem Titel „Unsere entscheidenden Jahre“. Am Freitag war die offizielle Präsentation seines Werkes im Forum Agam-Saal. Von rund 50 Anwesenden dürften nur wenige das Buch gelesen haben. Im Gegensatz zum ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz, der mit Häusler über dessen Lektüre diskutierte.