Wechsel : Neuer Strandbar-Wirt plant ein Euro Mindestverzehr

Leverkusen Vorgänger Michael Endres ist enttäuscht, wünscht Nachfolger Andreas Keunecke aber Erfolg. Der fasst eine Wiedereröffnung im Juni oder Juli ins Auge. Die Leverkusener FDP spricht von einem „undemokratischen“ Beschluss per Dringlichkeitsentscheid am Stadtrat vorbei.

Als Vater eines neunjährigen Sohnes werde er seinen Hauptwohnsitz zwar in Lichtenwald nahe Stuttgart behalten, während der Saison aber in Leverkusen wohnen, kündigt Keunecke an. Deshalb sei er gerade auf der Suche nach einer Wohnung. Sein Vater und Bruder seien ebenfalls mit im Geschäft, würden es aber vorziehen, auf einem Campingplatz zu bleiben. Das Saisongeschäft in Köln – der 50-jährige Schwabe war dort zuvor elf Jahre als Geschäftsführer für die „Sonnenschein-Etage“ zuständig – will er in diesem Jahr keinesfalls fortsetzen. Vielmehr plant er, sich ganz auf Leverkusen zu konzentrieren. „Ich mache keine halben Sachen, sondern bin immer mit 100 Prozent dabei“, sagt Keunecke. Nicht zuletzt deshalb will er sein gesamtes Helferteam für die Strandbar am Ort rekrutieren und insgesamt mehr als zehn Arbeitsplätze schaffen.